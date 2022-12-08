PARI: Бразилия — явный фаворит ЧМ-2022 перед ¼ финала. Но клиенты все еще за Аргентину

6 декабря в Катаре определились все участники четвертьфинала ЧМ-2022. В борьбе за кубок чемпионов мира остались восемь команд. Букмекерская компания PARI обновила линию на итоги мундиаля, оценив шансы участников завоевать долгожданный трофей.

По оценке аналитиков PARI, наибольшие шансы выиграть мундиаль имеет сборная Бразилии, которые уверенно обыграла Южную Корею в 1/8 финала. Заключить пари на то, что бразильцы завоюют трофей в шестой раз в своей истории, можно по коэффициенту 2.80. До старта турнира коэффициент был равен 5.50, а перед плей-офф — 3.25.

Вторыми по шансам выиграть золотые медали считаются французы. «Трехцветные» легко разобрались с поляками в 1/8 финала, при этом они одними из первых обеспечили себе участие в плей-офф на групповом этапе. Сделать ставку на то, что сборная Франция сохранит титул чемпиона мира, можно за 4.70 (перед плей-офф 6.50 и 7.50 до начала турнира).

Сборные Аргентины и Англии оказались третьими и четвертыми по шансам завоевать трофей. Котировки на их чемпионство составляют 7.50. При этом аргентинцы долгое время были вторыми по шансам: перед плей-офф на их триумф можно было поставить за 6.00, а до начала ЧМ-2022 — за 7.00. Они начали турнир с поражения Саудовской Аравии, но затем реабилитировались и выиграли свою группу, а в 1/8 финала не без труда, но все же обыграли Австралию.

Что касается англичан, то они стабильно входят в топ-5 главных фаворитов текущего мундиаля. Сборная Англии — одна из четырех команд, которые еще не проигрывали на ЧМ-2022. Кроме того, англичане вместе с португальцами забили больше всех на мундиале и при этом они одержали сразу три разгромные победы.

В топ-5 по шансам стать чемпионами мира входят и португальцы, которые накануне камня на камне не оставили от Швейцарии. Вероятность того, что Криштиану Роналду с партнерами впервые выиграют ЧМ, оценивается коэффициентом 8.00.

Шансы остальных команд оцениваются заметно ниже. Котировки на чемпионство Нидерландов составляют 21.00, Марокко и Хорватии — 40.00 и 45.00 соответственно.

PARI также предлагает ставки на выход участников в финал. Шансы бразильцев сыграть в главном матче турнира равны 1.75, Франции — 2.35, Англии — 3.30. Заключить пари на то, что португальцы пройдут в финал, можно за 3.40, а если там окажутся аргентинцы, сыграет ставка за 3.60. Котировки на то, что среди двух лучших команд турнира окажутся Нидерланды, Марокко или Хорватия, составляют 7.50, 12.00 и 14.00 соответственно.

Стоит отметить, что клиенты PARI в основном ставят на чемпионство сборной Аргентины. Чуть менее 31% от всего объема пари на победителя ЧМ-2022 приходится на триумф Месси и его партнеров. Примерно 21% приходится на бразильцев, по 12% — на португальцев и французов, прочти 11% — на Нидерланды, около 10% — на сборную Англии. Почти 3% приходится хорватов и чуть более 1% — на Марокко.

Календарь матчей 1/4 финала выглядит следующим образом: 09.12.2022. 18:00. Хорватия – США 09.12.2022. 22:00. Нидерланды – Аргентина 10.12.2022. 18:00. Марокко – Португалия 10.12.2022. 22:00. Англия – Франция