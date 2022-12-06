Olimpbet разыгрывает билеты на бой Регбист — Тарасов

16 декабря в московском Vegas City Hall пройдет самый громкий поединок года в кулачных боях. Главным событием Top Dog 18 станет драка Регбиста с Артёмом Тарасовым.

Фанаты ждут этого боя с 2019-го. Три года назад Регбист и Тарасов обменялись взаимными оскорблениями и почти согласовали поединок, но в итоге так и не встретились. В 2021-м бойцы снова публично повздорили и собирались драться на голых кулаках, но не договорились по размеру гонораров. Наконец, 5 ноября 2022-го на Top Dog 17 Регбист дал пощечину Тарасову, а на следующий день они официально объявили о поединке.

Клиенты Olimpbet, генерального партнера Top Dog, могут попасть на турнир бесплатно. Букмекер разыгрывает десять билетов на ивент в Telegram-канале.

Как участвовать в розыгрыше:

Подписаться на Telegram-канал Olimpbet.

Нажать кнопку «Участвовать» под конкурсным постом.

12 декабря Olimpbet подведет итоги розыгрыша и с помощью генератора случайных чисел определит пять победителей, которые получат по два билета.

Участвуйте в розыгрыше и получайте максимум эмоций от кулачных боев вместе с Olimpbet.