Испания играет с сенсационным Марокко после поражения от Японии. Ставьте на матч 1/8 ЧМ с фрибетом 2000 рублей за регистрацию!

Испания встречается со сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Марокканцы дали жару в группе F, прихлопнув Бельгию и Канаду и выйдя в плей-офф с первого места. А вот Испания в заключительном матче групповой стадии сенсационно уступила Японии и в какой-то момент даже стояла на вылет – но Германия все же не проиграла Коста-Рике.

Букмекеры считают, что шансы Марокко преодолеть первую фазу плей-офф весьма скромны: на победу команды Валида Реграги в основное время дают коэффициент 6,90, а успех испанцев можно взять за 1,63, ничья же оценена кэфом 3,75. При этом на проход Марокко в 1/4 финала дают поставить за 4,05, коэффициент на испанскую команду совсем несерьезный – 1,25.

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