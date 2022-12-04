Англия играет с Сенегалом в плей-офф, ждать новой сенсации? Фрибет 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет» позволит не рисковать

Сборная Англии встречается с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Команда Гарета Саутгейта одержала две уверенные победы в группе над Ираном и Уэльсом, забив 9 мячей, и лишь с американцам сыграла вничью. Сенегальцы, уступив на старте турнира Нидерландам, обыграли затем Катар и Эквадор.

В предстоящем матче плей-офф букмекеры считают Англию однозначным фаворитом. На победу европейцев можно поставить с коэффициентом 1,50, тогда как на африканскую команду дают кэф 7,80. Проход Англии оценен смешным коэффициентом 1,22, а вот за успех Сенегала дают приличные 4,40. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 2,40.

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