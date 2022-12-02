Победа Японии в лайве за 26: собрали крупнейшие заходы самого качельного вечера на ЧМ-22

ЧМ-2022 не перестает удивлять! Перед стартом турнира Германия и Испания выглядели явными фаворитами Группы E, но за несколько минут до завершения третьего тура обе сборные были за бортом плей-офф в лайв-таблице. Расклады менялись на протяжении всего вечера: BetBoom показывает, какие коэффициенты на исход зашли.

Перед началом матчей положение в турнирной таблице было следующее: на первом месте Испания (кэф на победу в третьем туре – 1.55), на втором Япония (6.50), третьем − Коста-Рика (21.00), а четвертом − Германия (1.08).

Германия и Испания забили почти синхронно. Кэф на немцев упал ниже плинтуса (1.01). В Испанию верили чуть меньше, но все же, после пропущенного гола, на Японию можно было поставить с коэффициентом 17.00!

Максимальный кэф на Японию составлял 26, столько давали в самом начале второго тайма. На Германию принимали ставки по 3.60, когда Коста-Рика совершила камбэк.

Это был отличный вечер для тех, кто ставит на результативный футбол: зашли тоталы больше, обе забьют, были голы в концовках!