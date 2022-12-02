Сербия жаждет реванша за ЧМ-2018! Но шансы Швейцарии лишь чуточку ниже…

Одним из главных событий вечера станет матч Сербия – Швейцария.

Соперники встречались на чемпионате мира и четыре года назад. Тогда команда из альпийского региона добилась победы, и разразился скандал: Шакири и компания демонстрировали «албанского орла», празднуя свои успехи.

Сербы жаждут реванша! «Фонбет» предлагает коэффициент 2,60 на их победу.

У швейцарцев шансы почти такие же. Коэффициент на победу этой сборной – 2,75.

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