Смотрите прямую трансляцию пятого розыгрыша Toyota Camry от Olimpbet

Букмекерская компания Olimpbet продолжает разыгрывать автомобили и другие призы в акции «Максимальный драйв». Пятая трансляция пройдет сегодня из Нижнего Новгорода.

В 20:00 по московскому времени футбольный комментатор Михаил Моссаковский и блогер, киберспортсмен, игрок «Амкала» FORZOREZOR определят победителей. Десять счастливчиков получат призы, среди которых PlayStation 5, техника Apple, умные колонки, а главный триумфатор заберет автомобиль Toyota Camry. Смотрите прямую трансляцию на YouTube-канале Olimpbet или в группе VK.

Если у вас есть билеты «Максимального драйва», то вы можете выиграть даже после окончания эфира. В течение трех дней Olimpbet дополнительно разыграет фрибеты от 500 до 250 000 рублей среди участников акции. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить подарок.

Следующий розыгрыш «Максимального драйва» пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге. Главным призом будет уже не Toyota Camry, а Toyota Land Cruiser! Делайте ставки от 500 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.50 и претендуйте на премиальный внедорожник. Получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet!