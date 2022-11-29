Olimpbet разыграет последнюю Toyota Camry в «Максимальном драйве». Следующий приз — Land Cruiser

Olimpbet продолжает путешествовать по стране с акцией «Максимальный драйв». Пятый розыгрыш призов — 30 ноября в Нижнем Новгороде.

Шоу пройдет в гастробаре «Портер», начало в 20:00 по московскому времени. Ведущим традиционно будет футбольный комментатор Михаил Моссаковский. На этот раз в паре с ним поработает блогер, киберспортсмен и игрок «Амкала» FORZOREZOR. Среди участников акции они разыграют PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, «Яндекс Станции», а среди зрителей в гастропабе — пиво Olimpbet Bitter Sheikh Edition, сваренное совместно с пивоварней New Riga’s под чемпионат мира.

Главным призом «Максимального драйва», как всегда, будет автомобиль. Последний раз победитель получит Toyota Camry, а уже со следующего розыгрыша ставки повысятся и на кону будет Toyota Land Cruiser.

Смотрите прямую трансляцию шоу на YouTube-канале Olimpbet или в группе VK. И не расстраивайтесь даже если не победите в ближайшем розыгрыше. В течение трех дней после эфира Olimpbet разыграет среди всех участников «Максимального драйва» дополнительные фрибеты от 500 до 250 000 рублей. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить подарок, и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.