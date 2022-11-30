Клубы BetBoom разыгрывают 5 000 000 рублей в период ЧМ-2022
К Чемпионату мира по футболу 2022 клубы БК BetBoom проводят акции с призами до 1 500 000 фрибетов каждая, а 21 декабря состоится Чемпионский розыгрыш 5 000 000 рублей.
Принять участие могут все гости зарегистрированные в клубах BetBoom по всей России, а также новые гости, которые ранее были зарегистрированы на сайте или в приложении.
Как принять участие в акциях и розыгрыше:
- Найдите ближайший клуб BetBoom на карте
- При первой регистрации назовите промокод WORLDCUP_BB на кассе и получите бездепозитный фрибет 1000
- Вам также будет доступен приветственный бонус до 7000
- Смотрите трансляции матчей ЧМ-2022 на большом экране в клубах и угадывайте исходы событий главного праздника
Все подробности узнавайте у персонала клубов BetBoom и по ссылке.