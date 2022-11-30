Клубы BetBoom разыгрывают 5 000 000 рублей в период ЧМ-2022

К Чемпионату мира по футболу 2022 клубы БК BetBoom проводят акции с призами до 1 500 000 фрибетов каждая, а 21 декабря состоится Чемпионский розыгрыш 5 000 000 рублей.

Принять участие могут все гости зарегистрированные в клубах BetBoom по всей России, а также новые гости, которые ранее были зарегистрированы на сайте или в приложении.

Как принять участие в акциях и розыгрыше:

Найдите ближайший клуб BetBoom на карте При первой регистрации назовите промокод WORLDCUP_BB на кассе и получите бездепозитный фрибет 1000 Вам также будет доступен приветственный бонус до 7000 Смотрите трансляции матчей ЧМ-2022 на большом экране в клубах и угадывайте исходы событий главного праздника

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