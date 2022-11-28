BetBoom рассчитал ставки на победу Сербии как выигрышные, хотя сербы упустили победу, ведя 3:1

К началу Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре БК BetBoom запустила акцию «ЧМ 2:0». По условиям промо, букмекер досрочно рассчитывает пари игрокам, поставившим на победу команды, которая по ходу матча повела в два мяча. Так, 28 ноября, компания досрочно выплатила выигрыш всем, кто поставил на победу Сербии в матче против Камеруна в рамках второго тура Чемпионата мира.

Матч изобиловал камбэками: после получаса игры Камерун повел в счете, но в компенсированное к первому тайму время Сербия перевернула игру — 1:2. Сербия повела в счете 3:1 после гола Митровича, все, поставившие на победу Сербии, получили досрочные выплаты. Но за 15 минут сербы упустили преимущество — матч закончился 3:3.

Максимальная акционная выплата в этом матче составила 402 000 рублей — в прематче победа Сербии шла за 1.83.

Перевес по объему ставок был также на европейскую сборную: 13% — 2% — 85% (П1 — Х — П2). Как итог, BetBoom выплатил выигрыши и по ставкам на ничью, и на победу Сербии — 87% клиентов BetBoom оказались в плюсе. Самый большой зашедший коэффициент в матче составил 55.00: беттор угадал точный счет (3:3).

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании: https://betboom.ru/actions/chm20