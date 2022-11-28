Лига Ставок запустила чаты вместе с «Эволюцией социальных решений»

«Лига Ставок» впервые запустила чаты для пользователей во время трансляции на базе «Эволюции социальных решений» по эксклюзивной лицензии. Функционал позволяет пользователям входить в виртуальную комнату под своим ником и общаться с другими пользователями, наблюдающими за матчем в режиме реального времени.

В 2019 году «Лига Ставок» начала масштабную трансформацию бизнеса. Перед компанией стояла задача масштабироваться, рассматривались несколько вариантов развития событий: запуск новых программ лояльности и геймификацию. Оценив опыт крупных компаний на рынке ― банков, геймдев- и IT-компаний, ― и опираясь на собственный успешный опыт внедрения игровых механик, «Лига Ставок» выбрала второй путь.

Работая над масштабным проектом по геймификации, в блоке активации пользователей компания выдвинула гипотезу о создании чатов во время трансляции. Исследования показали, что эта фича востребована среди целевой аудитории.

«После пандемии многие люди были вынуждены перейти в онлайн несмотря на свое желание общаться в оффлайн-формате. В результате внутренних исследований мы выяснили, что пользователям не хватает возможности коммуницировать друг с другом во время трансляций. У них есть потребность обсудить матч с теми, кто также горит спортом и следит за игрой любимых команд. Мы решили дать пользователям такую возможность», ― рассказал Ратмир Ронами, deputy CEO «Лиги Ставок».

В рамках тестирования был запущен MVP чата. На данный момент это единственное решение для создания виртуальных комнат с функцией модерации, фильтром нецензурных выражений и с возможностью переходить в аудиоформат. Само по себе создание чата ― технически непростая задача: нужно учесть много нюансов, к примеру, процесс ответа на сообщения, их пересылку. Если заниматься разработкой самостоятельно, можно потерять большое количество времени, а команда будет работать впустую, если изначально выдвинутая гипотеза не подтвердится. Именно поэтому было решено обратиться к партнеру.

Для проверки гипотезы команда разработчиков компании совместно с «Эволюцией социальных решений» создала MVP на основе решения и запустила фичу на 10% мобильного трафика. Тестовый запуск принес позитивный фидбек и предложения об улучшении фичи со стороны пользователей. После доработки решение было разослано по базе клиентов.

На реализацию проекта ушло 3 месяца. Запуск фичи позволил увеличить ежедневную продолжительность времени присутствия в трансляциях на 10%.

Теперь можно до начала спортивного события обменяться ожиданиями, а после финального свистка обсудить все, что произошло на футбольном поле, например. Кстати, у пользователей есть возможность отреагировать на происходящее на экране с помощью набора анимированных реакций, которые интегрированы в чат. Их можно отправлять анонимно.

Пользователь открывает любое заинтересовавшее его событие и своим входом инициирует создание чата: отдельные комнаты можно открыть для всех событий, существующих на платформе. Работает связка уникального кода комнаты и ID авторизованного клиента. Естественно, был вариант создания общего чата с возможностью выбрать конкретное событие для обсуждения, но глубинные интервью пользователей показали — если на платформе существуют отдельные события, что характерно для букмекерства, спортивных трансляций и маркетплейсов, к примеру, то во избежание путаницы клиентов лучше создавать отдельные комнаты.

На старте у команды был фреймворк с открытым исходным кодом Flutter, архитектура BLoC и сокеты. С неудобствами работы последних помогла справиться библиотека socket_io_client, для инъекции зависимостей взяли get_it. Дальше началась работа по написанию большого количества строчек кода: кроссплатформенный язык не использовали, поэтому, чтобы адаптировать чат для iOS или Android, дополнительно писать код на Kotlin или Swift не придется. В процессе верстки страницы использовались компоненты CustomScrollView и Sliver, некоторые из которых применялись для реализации желаемого поведения пользователя.

Сейчас в приложении чаты реализованы с помощью своеобразного мини-браузера webView. Технической команде пришлось улучшать пользовательский опыт и увеличивать скорость загрузки: страница большая и сильно нагруженная функционалом, на ней идёт трансляция матча и работает чат. Специалистами отдельно прорабатывалась загрузка всей страницы и редизайн, чтобы при открытии клавиатуры обеспечить пользователю возможность видеть трансляцию, читать и писать одновременно.

Особенность разработки ― отсутствие тредов, к которым мы привыкли в Slack и на стене vk. От них решено было отказаться для того, чтобы сообщения в чате не терялись.

С нагрузкой проблем не возникало: один из матчей АПЛ одновременно в чате обсуждали 1200 пользователей, а во время Чемпионата мира по футболу ожидается присутствие 5-6 тыс. И пару слов о безопасности: токены доступа зашифрованы, поэтому данные надежно защищены.

В ближайшее время в чатах появятся амбассадоры компании: таким образом удастся сблизить их с пользователями, у которых появится возможность пообщаться со своими кумирами в режиме реального времени.

В планах превратить чат в неотъемлемую часть просмотра любого спортивного события, с помощью написанной на Flutter версии сделать анимацию плавнее, а графику более четкой. Это хорошая возможность для удержания пользователей. Перед компаниями, занимающимися разработкой цифровых площадок, не стоит задача инициирования первого контакта, куда важнее сделать взаимодействие с продуктом привычным.

Это первый шаг в большой истории с геймификацией, которая сейчас развивается в компании. В дальнейшем планируется усовершенствование чатов, улучшение пользовательского опыта с точки зрения UX/UI и добавление новых фич, которыми в планах поделиться позже.