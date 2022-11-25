Шымкентцы первыми увидят «Максимальный драйв» живьем

Новый розыгрыш очень щедрой акции от Olimpbet состоится в ближайшую среду. Что ждать гостям, которые придут на шоу в ТРЦ Shymkent Plaza?

«Максимальный драйв» от Olimpbet приезжает в Шымкент. Впервые розыгрыш призов в рамках акции состоится перед живыми зрителями. Не пропустите это увлекательное событие в ближайшую среду!

Ранее состоялось четыре прямых эфира, где главными призами были новые Toyota Camry 75. На этот раз ключевой приз еще солидней – Land Cruiser 300. Он, а также техника Apple и фрибеты, достанутся кому-то из тех, кто сделал ставку на сайте или в приложении Olimpbet.

Кстати, среди гостей прямого эфира в Шымкенте будут разыграны специальные призы: iPhone 14, смарт-ТВ и робот-пылесос.

Что еще готовит Olimpbet для шымкентцев? Выступление певца Айкына и визит звездного гостя из мира спорта. Кто это будет, узнаем совсем скоро.

Смотрите новый розыгрыш «Максимального драйва» 30 ноября живьем в ТРЦ Shymkent Plaza и в прямом эфире на YouTube-канале «Olimpbet Казахстан». Начало в 17:00.

Правила акции предельно просты:

– делайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet от 2000 тенге и более;

– сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

– получайте призы от Olimpbet!

Розыгрыши проходят каждые две недели до 25 декабря. Начинайте собирать билеты уже сейчас и забирайте призы. Общий призовой фонд акции «Максимальный драйв» – 2,5 миллиарда тенге. Мало?

Подробности — здесь.