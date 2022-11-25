Испания – Германия: прогноз Василия Уткина на матч ЧМ-2022 27 ноября

Регистрируйтесь в Фонбет и получите фрибет 2000 рублей!

27 ноября в 22:00 по московскому времени в матче второго тура ЧМ-2022 сборная Испании сыграет со сборной Германии. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин.

В какой форме Испания

Испанцы удачно выступили в последнем розыгрыше Лиги наций. Они стартовали в турнире с 2 ничьих: c Португалией (1:1) и Чехией (2:2). Однако после этого «красная фурия» обыграла Швейцарию (1:0) и Чехию (2:0). В ответном матче со Швейцарией Испания потерпела поражение (1:2). Тем не менее эта неудача не сломила подопечных Луиса Энрике, которые в последнем туре одолели Португалию (1:0). С 11 очками в 6 встречах «красная фурия» заняла первое место в группе и теперь выступит в финальном турнире Лиги наций летом 2023 года.

Накануне ЧМ-2022 Испания уверенно разобралась с Иорданией в товарищеском матче (3:1). А в первой игре на мундиале в Катаре команда не оставила никаких шансов Коста-Рике (7:0). Испанцы блестяще действовали в атаке и забивали голы на любой вкус. Одним из главных героев этой встречи стал Ферран Торрес, оформивший дубль. Также стоит отметить Дани Ольмо и Альваро Морату. Оба записали на свой счет по голу и ассисту, при этом Мората вышел на поле только во втором тайме.

В какой форме Германия

В отличие от соперника, Германия довольно невнятно провела Лигу наций. «Бундестим» одержала всего 1 победу в 6 матчах. В первом круге немцы сыграли вничью с Италией, Англией и Венгрией с одинаковым счетом 1:1. В ответных встречах подопечные Ханси Флика разгромили Италию (5:2), уступили Венгрии (0:1) и разошлись миром с Англией (3:3). Набрав 7 очков, сборная Германии заняла только третью позицию в группе.

Перед чемпионатом мира в Катаре команда в товарищеском матче минимально победила Оман (1:0). В то же время стартовая игра на ЧМ-2022 обернулась для немцев настоящим фиаско – они потерпели поражение от Японии (1:2). Германия неплохо начала эту встречу и после первого тайма вела со счетом 1:0. Во второй половине «бундестим» создала еще несколько опасных моментов, но не сумела их реализовать. А ближе к концовке матча немцы стали регулярно допускать ошибки в обороне, за которые поплатились 2 пропущенными мячами.

Испания – Германия: статистика личных встреч

С 2000 года команды провели 8 очных встреч. Преимущество в них на стороне Испании: 4 победы при 2 ничьих и 2 поражениях. В финале Евро-2008 «красная фурия» победила со счетом 1:0. Два года спустя испанцы выиграли в полуфинале ЧМ-2010 (1:0). В последний раз соперники встречались в 2020 году в Лиге наций. Тогда первый матч в Германии завершился ничьей (1:1), а в ответном поединке «красная фурия» разгромила «бундестим» (6:0).

Прогноз Василия Уткина на матч Испания – Германия 27 ноября

Победа Испании за 2.30

Испания в первом туре ЧМ-2022 не оставила камня на камне от Коста-Рики, в то время как Германия поражением от Японии поставила под сомнение свой выход в плей-офф. В следующем матче немцам придется еще тяжелее. Во встрече с костариканцами испанцы впечатляли игрой в атаке и по праву считаются одними из главных фаворитов турнира. Наверняка команда Луиса Энрике доставит немало проблем и «бундестим», которая была уязвима в защите в матче с Японией. К тому же Германия является удобным соперником для Испании – «красная фурия» выиграла 3 из 4 последних официальных очных встреч. Уверен, что испанцы вновь покажут отличный футбол и одержат вторую победу на чемпионате мира.

Регистрируйтесь в Фонбет и получите фрибет 2000 рублей!