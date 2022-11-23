В Ростове-на-Дону прошел турнир по футболу на электроколясках при поддержке BetBoom. Теперь этот вид спорта внесут в официальный реестр

В субботу в Ростове-на-Дону прошел турнир «Вперед к мечте» по футболу на электроколясках, партнером которого стал благотворительный проект «Доступный спорт с детства» от букмекерской компании BetBoom. В мероприятии приняли участие команды из Ростова, Махачкалы и Владикавказа.

«Долгое время в России не было секций по футболу на электроколясках. Однако мы добились того, чтобы в Ростове она появилась. Назвать решили «Донские ястребы». На данный момент в секции занимаются восемь ребят. Однако, к сожалению, футбол на электроколясках пока не признан официальным видом спорта. Но, благодаря турниру, который нам помог организовать BetBoom, местные депутаты нас заметили и пообещали помочь внести наш вид спорта в официальный реестр. Для нас это настоящая победа!», − рассказал Игорь Сидоренко, основатель секции «Донские ястребы» и отец капитана команды Тимофея.

BetBoom регулярно помогает молодым любителям спорта в рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства» – это мероприятие стало 31-м. За время существования проекта, букмекер помог школам более чем из 15 городов по всей России. В стандартный набор инвентаря, который дарит BetBoom, входят мячи, маты, обручи, скакалки, баскетбольные кольца. Но в этот раз букмекер подарил 2 комплекта спортивных костюмов, зимние крутки, футбольную форму, манишки, конусы для тренировок, организовал поездку для игроков турнира из других регионов, а также арендовал площадку для проведения. На мероприятие BetBoom пригласил футболистов ФК «Ростов», которые провели автограф-сессию с болельщиками и вручили награды участникам турнира.

«Наш благотворительный проект называется «Доступный спорт с детства» не просто так − спорт должен быть доступен для всех детей. Именно поэтому мы и решили помочь ребятам провести турнир. Пришло много зрителей, в том числе и футболисты ФК «Ростов», партнером которого является BetBoom. Очень рады, что смогли устроить настоящий праздник футбола для ребят», − прокомментировал Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom.

Оставить заявку на участие в проекте можно на сайте https://charity.betboom.ru/. Для этого нужно указать город и прикрепить фото спортивного инвентаря. Чаще всего букмекер помогает общеобразовательным школам, но иногда делает исключение, как, например, с «Донскими ястребами».