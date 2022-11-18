Самый титулованный футболист мира теперь с 1xBet: Дани Алвес стал амбассадором надежного букмекера

Именитый бразильский футболист Дани Алвес стал глобальным бренд-амбассадором букмекерской компании 1xBet. Стороны подписали договор до 2024 года, положив старт длительному и плодотворному сотрудничеству.

Примечательно, что словами “длительно” и “плодотворно” можно описать всю карьеру Дани Алвеса. За более чем 20 лет в игре бразилец стал обладателем 43 трофеев, завоевав звание самого титулованного футболиста мира. Сейчас спортсмену 39, но он все еще играет на высоком уровне, потому впереди его вполне могут ждать новые триумфы.

Стоит отметить, что много золотых медалей Дани удалось завоевать, выступая за испанскую “Барселону” и французский ПСЖ, партнером которых является 1xBet. Помимо этого, футболист успешно поиграл за такие именитые команды, как “Ювентус”, “Севилья”, “Сан-Паулу” и, конечно же, за сборную Бразилии. А прошлым летом он стал игроком мексиканского клуба “Пумас”.

“Дани Алвес — безусловно, настоящая легенда. Как же еще назвать самого титулованного футболиста в истории? Но не менее важно, что он — еще и отличный человек и яркая личность. Соврать мне не дадут подписчики спортсмена в соцсетях, которым он ежедневно поднимает настроение крутыми фото и видео.

Верю, что наше сотрудничество с Дани будет таким же успешным, как его игровая карьера, и не менее драйвовым, чем он сам!” — так старт сотрудничества с футболистом прокомментировал представитель 1xBet.

Букмекер подготовил много интересностей для своих клиентов и поклонников Дани. К слову, количество последних исчисляется десятками миллионов — в одном только Instagram на спортсмена подписаны более 37 миллионов человек, что более чем в два раза превышает население бразильского штата Баия, в котором он родился.

Так, коллаборация Дани Алвеса и 1xBet предусматривает множество онлайн- и офлайн-активностей. В частности, футболист примет участие в различных фото- и видеосъемках, организованных букмекером.

“Знаете, мы с 1xBet очень похожи. Они, как и я, стремятся быть лучшими и развиваются ради достижения самых высоких целей. За свою карьеру у меня получилось завоевать больше 40 трофеев — верю, наших совместных с 1xBet триумфов будет также немало.

Очень рад стать амбассадором такого топового бренда. Впереди — много драйва и приятных сюрпризов. Не пропустите!” — заявил Дани Алвес.

Следить за всем самым интересным, что подготовлено в рамках сотрудничества, можно в социальных сетях Дани Алвеса и букмекера. Много возможностей — 1хBet!

Об 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Кроме того, веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

Кроме упомянутых “Барселоны” и ПСЖ, 1xBet сотрудничает и с другими известными спортивными клубами и организациями, например — итальянской Серией А и КАФ. Также в партнерском портфеле 1xBet собраны популярные киберспортивные организации, среди которых Team Spirit, K23, Tundra Esports, OG Esports и MiBR.

Букмекер неоднократно становился номинантом и обладателем престижных премий, в том числе наград IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и других.