Российское теннисное дерби: победа Рублева над Медведевым принесла клиенту BetBoom почти 1 000 000 рублей!

Начало недели выдалось очень результативным для одного из клиентов BetBoom. Беттор в лайв-режиме зарядил приличную сумму на матч группового этапа итогового турнира ATP, в котором встречались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Матч этих теннисистов успели окрестить историческим – еще никогда ранее оба теннисиста из России не играли друг с другом в рамках этого соревнования.

Противостояние Медведева и Рублева проходило 14 ноября и фаворитом считался Даниил. Но беттор рискнул и поставил на победу его оппонента в лайве 500 000 рублей. В итоге сумма выигрыша составила 940 000 рублей – итоговый кэф составил 1,88, хотя в прематче Рублев шел за 3,50!

Знаток тенниса, видимо, перед тем как поставить такую крупную сумму, проанализировал встречи соперников. В последний раз теннисисты встречались в августе прошлого года. Тогда победу одержал Рублев со счетом 2:1, но в пяти последних матчах Медведев четыре раза побеждал своего оппонента.

Беттор не сразу сделал ставку — он наблюдал за тем как играют теннисисты в двух сетах. В первом сете победу одержал Даниил Медведев, несмотря на то, что по ходу партии Рублев вел со счетом 5:2, но в итоге первый сет закончился в пользу Медведева на тай-брейке. Во второй партии победу одержал Рублев со счетом 6:3.

Клиент BetBoom выждал момент для ставки, когда в начале третьего сета после затяжного розыгрыша из 38 ударов победа оказалась за Рублевым. В итоге Андрей обыграл Даниила со счетом 2:1, а ставка беттора зашла.