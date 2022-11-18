Акция в клубах BetBoom для новых клиентов к ЧМ-2022 в Катаре: покажи промокод и получи фрибет 1000!

Специально к Чемпионату мира по футболу во всех клубах наземной сети БК BetBoom проходит акция для новых клиентов. При регистрации в пунктах приема ставок (ППС) BetBoom новый гость гарантированно получит фрибет 1000 без дополнительного внесения депозита!

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Все просто: вы не должны быть ранее зарегистрированы в клубах БК BetBoom – но если вы зарегистрированы в мобильном приложении, то вы также получите приветственный фрибет 1000.

Акция будет действовать с 18 ноября по 18 декабря.

У БК BetBoom одна из самых широких сетей клубов комфорт-класса с большими экранами для комфортного просмотра футбольных матчей – в том числе ЧМ-2022 в Катаре. Бывший форвард сборной России по футболу и амбассадор БК BetBoom Павел Погребняк выступит комментатором на матчах Чемпионата мира в столичных и подмосковных клубах. Посетители пунктов приема ставок смогут не только насладиться зрелищным футболом, но и пообщаться с легендарным спортсменом, взять у него автограф, принять участие в активностях и получить различные призы. Адреса клубов в которых Павел Погребняк будет комментировать матчи Чемпионата мира можно узнать из анонсов в социальных сетях футболиста!

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