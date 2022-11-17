Разница в два мяча? Ставка зашла! Новая акция от BetBoom «ЧМ 2:0»

Болельщики уже съезжаются в Катар − совсем скоро начнется долгожданный Чемпионат мира по футболу 2022. Чтобы просмотр игр приносил еще больше положительных эмоций, а камбэки вызывали только радость, BetBoom запустил акцию «ЧМ 2:0»! Если команда, на победу которой была сделана ставка, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную еще до завершения игры!

Акция действует только на матчи ЧМ-2022 для всех зарегистрированных пользователей BetBoom. Засчитываются как ординары, так и экспрессы. Главное, чтобы ставка была сделана в прематче.

Пример

На Евро-2020 в один день 1/8 финала сразу два матча подошли под акцию «+2 в твою пользу» от BetBoom (механика была идентична «ЧМ 2:0»).

В основное время Хорватия сыграла вничью с Испанией (3:3). Но, так как к 77-й минуте испанцы повели с разницей в 2 мяча, ставки на их победу (а на Испанию ставили 74% пользователей!) рассчитали как выигрышную еще до завершения игры. А по итогу выигрыш получили и те, кто поставил на ничью.

Во втором матче Франция сыграла вничью со Швейцарией (3:3). Тогда как выигрышные рассчитали ставки и на победу Франции, и на ничью. В том матче на П1 ставили 94% пользователей BetBoom!

Проверить акцию можно уже в это воскресенье на матче открытия ЧМ-2022. В 19:00 мск сборная Катара сыграет против Эквадора! На победу хозяев турнира BetBoom дает коэффициент 3.37, на гостей − 2.40, а на ничью − 3.08.