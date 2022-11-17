PARI: Бразилия выйдет в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе G

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет 22-й в истории чемпионат мира. Букмекерская компания PARI открыла линию на ряд статистических итогов турнира. В частности, клиентам PARI доступна возможность спрогнозировать развитие событий в каждой из восьми групп, в том числе квартета G, где выступят сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

По оценкам аналитиков PARI, у сборной Бразилии самые высокие шансы занять первое место в группе. Ставки на победу Неймара и его команды в квартете G принимаются по коэффициенту 1.45. Поставить на то, что южноамериканцы окажутся на любом месте кроме первого, можно за 2.75. Вероятность того, что «селесао» выйдет в плей-офф (неважно, с первой или второй строчки) составляет 1.05.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать, сколько очков наберут бразильцы на групповой стадии. Если в активе команды Тите окажется семь баллов и более, сыграет ставка за 1.75. Обратный вариант (до шести очков) котируется за 1.95. Шансы бразильцев забить на этом отрезке шесть мячей и более оцениваются в 1.65. При меньшей результативности (до пяти мячей) ставки будут рассчитаны по коэффициенту 2.10. С высокой долей вероятности, южноамериканцы пропустят максимум два мяча – на это событие можно заключить пари за 1.55. Противоположный исход (три пропущенных мячей и более) котируется за 2.10.

Второе место в группе эксперты PARI отводят Швейцарии, которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Мурат Якин. Сделать ставку на победу его команды в группе можно за 6.00, на второе место – за 2.80. Пари на третье место швейцарцев в квартете принимаются за 3.20, на четвертое – за 4.50. Котировки на выход швейцарцев в плей-офф равны 1.95, на вылет из группы – 1.85.

С высокой долей вероятности за первые три матча в Катаре команда Якина возьмет четыре очка. Этому событию присвоен коэффициент 1.65. Если швейцарцы выступят слабее, сыграет ставка за 2.20. Вероятность того, что сборная Швейцарии забьет как минимум четыре мяча, составляет 1.95. Обратный вариант (только три гола как максимум) котируется за 1.75. Поставить на то, что Ян Зоммер пропустит четырежды, можно за 1.70. Если же в воротах швейцарцев побывают только три мяча, ставка будет рассчитана по коэффициенту 2.02.

Сборная Сербии практически равна швейцарцам по силам. Котировки на победу балканцев в группе составляют 7.00, на второе место – 3.35. Предсказать то, что сербы окажутся третьими, можно за 2.95. Шансы «Белых орлов» упасть на четвертое место оцениваются в 3.60. Выход сербов в плей-офф (неважно, с первого или второго места) котируется за 2.20, а вылет по итогам групповой стадии – за 1.65.

У балканской сборной высокие шансы набрать в группе как минимум четыре очка. Это событие оценивается коэффициентом 1.60. Котировки на то, что сербы наберут только до трех очков, составляют 2.20. Если сборная Сербии ограничится тремя забитыми голами, сыграет ставка за 1.75. Прогнозы на более высокую результативность (тотал больше 3.5) идут за 2.20. Вероятнее всего, балканцы пропустят четыре мяча и более. На этот исход предлагается заключить пари за 1.57. Если же сербы ограничатся тремя пропущенными голами, выигрыш по ставке потянет на 2.25.

Слабейшей командой группы G аналитики PARI считают Камерун. Коэффициент на выход африканской сборной в плей-офф равен 4.20. Вероятность ее вылета из группы намного выше – 1.23. Шансы «Неукротимых львов» занять первое место составляют 18.00.

Если Камерун ограничится максимум двумя очками в группе, сыграет ставка за 1.75. Спрогнозировать то, что африканцы возьмут хотя бы три балла, можно за 1.95. Скорее всего, Камерун забьет не более двух мячей, а пропустит как минимум пять. На эти события установлены коэффициенты 1.73 и 1.65 соответственно.

Стоит отметить, что клиенты PARI едины во мнении, что бразильцы займут первое место в своей группе. На это приходится почти 100% от всего объема ставок на то, кто возглавит квартет G по итогам группового этапа. Кроме того, Бразилия – лидер мнений клиентов, выбравших пари на выход в плей-офф неважно с какого-то места. На «пентакампионов» приходится почти 52% от всего объема ставок на этом рынке. При этом бетторы больше верят в Швейцарию, чем в Сербию: на первых сделано 27%, а на вторых – почти 21%. На Камерун сделано менее 1%.

Сборная Бразилии считается главным фаворитом предстоящего турнира в Катаре. Ставки на итоговую победу команды Тите принимаются по коэффициенту 5.50. Бразилия чаще других сборных была чемпионом мира (пять раз), но не выигрывала турнир с 2002 года. Других чемпионов мира в группе G нет. Котировки на победу Швейцарии составляют 90.00. Шансы Сербии выиграть мундиаль оцениваются в 120.00, а на триумф Камеруна можно поставить за 400.00.

На ЧМ-2018 команда из Камеруна не участвовала, а сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии, как и сейчас, оказались в одной группе. Четвертым участником квартета была сборная Коста-Рики. Четыре года назад «пентакампеоны» заняли первое место в группе с семью очками, а Швейцария вышла в плей-офф со второго места с пятью баллами. Сербы набрали три очка и заняли третье место.