Olimpbet в прямом эфире разыграет четвертую Toyota Camry

Olimpbet продолжает разыгрывать крутые призы! Сегодня состоится четвертый розыгрыш акции «Максимальный драйв».

В 20:00 по московскому времени футбольный комментатор Михаил Моссаковский и автоблогер Сергей Стилов определят обладателей Toyota Camry, PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, «Яндекс Станций». Подключайтесь к прямой трансляции на YouTube-канале Olimpbet или в группе VK. Будет ярко!

Если у вас есть билеты «Максимального драйва», то вы претендуете на один из подарков. Но даже если в этот раз не попадете в число победителей, то в течение трех дней сможете получить дополнительный бонус в виде фрибета от 500 до 250 000 рублей. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить подарок.

Следующий розыгрыш «Максимального драйва» состоится 30 ноября. Для участия достаточно поставить 500 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.50. Больше ставок — больше билетов — больше эмоций от спорта вместе с Olimpbet.