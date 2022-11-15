Olimpbet разыграет четвертый автомобиль Toyota Camry в «Максимальном драйве»

Olimpbet продолжает путешествовать по России с акцией «Максимальный драйв». Букмекерская компания уже провела розыгрыши в Сочи, Екатеринбурге и Уфе, а теперь отправляется в Казань. Запись прямого эфира пройдет 16 ноября в спортбаре Rockstar на улице Пушкина, 29А.

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский и автоблогер Сергей Стилов проведут третий розыгрыш «Максимального драйва». На кону, как всегда, крутые призы: Toyota Camry, PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, «Яндекс Станции». Прямая трансляция шоу пройдет в 20:00 по московскому времени на YouTube-канале Olimpbet и в группе VK.

Как участвовать в «Максимальном драйве»:

Делайте ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50.

За каждые поставленные 500 рублей получайте специальные билеты.

Даже если вы не выиграете призы в ближайшем розыгрыше, то не расстраивайтесь. В течение трех дней после эфира все участники «Максимального драйва» могут выиграть дополнительные бонусы — фрибеты от 500 до 250 000 рублей. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить подарок. Участвуйте в акции и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.