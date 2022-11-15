Телеведущая Ольга Петрикова — новый амбассадор букмекерской компании PARI

Букмекерская компания PARI и телеведущая Ольга Петрикова стали партнерами. По условиям соглашения ведущая главного спортивного телеканала страны станет амбассадором бренда.

В качестве амбассадора Петрикова будет участвовать в рекламных кампаниях PARI, а также в активациях к предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре. Кроме того, она будет представлять бренд на различных спортивных мероприятиях, в своих социальных сетях и участвовать в совместных конкурсах для любителей спорта вместе с PARI.

Ольга Петрикова – профессиональная спортсменка, в недавнем прошлом состоявшая в сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону и лыжным гонкам. У Петриковой три высших образования: в области юриспруденции, журналистики и менеджмента в физкультуре и спорте. Она неоднократно побеждала на конкурсах красоты или являлась их финалисткой.

На главном спортивном телеканале Ольга Петрикова работает с 2016 года. За эти годы она стала одной из самых узнаваемых ведущих канала. Журналистка ежедневно появляется в эфирах программы «Все на Матч», освещает события главных футбольных чемпионатов и турниров. Она была одной из главных ведущих телеканала последнего первенства Европы, прошедшего в 2021 году.

Руслан Медведь, СЕО PARI:

«Ольга Петрикова – одна из самых ярких и харизматичных телеведущих. Ее вовлеченность в спорт импонирует нам. Ольга украсит команду амбассадоров PARI. Уверены, что сможем реализовать все наши планы и привлечь еще больше активных любителей спорта».

Ольга Петрикова, амбассадор PARI:

«Со спортом связана вся моя жизнь. Мне нравится не только им заниматься, но и следить за главными спортивными событиями и обсуждать их в прямом эфире. Быть амбассадором букмекерской компании PARI – смелый и классный вызов для меня. С нетерпением жду возможности принять участие в интересных историях и проектах вместе с PARI».