ММА-боец Артем Резников – в эфире «Максимального драйва»

Не пропустите звездного гостя нового розыгрыша от Olimpbet. Четвертый комплект призов найдет своих обладателей уже в ближайшую среду.

Обладателями первых трех авто от OIimpbet стали Ернат Шпекбаев, Владимир Богдашин и Эртугрул Кар. И это не предел. В эту среду состоится четвертый и далеко не последний розыгрыш от лучшего букмекера Казахстана. В новом призовом слоте: Toyota Camry 75, путевка на двоих в Катар, премиальная техника и живые деньги.

Определять владельца автомобиля будет специальный гость, один из самых титулованных казахстанских MMA-бойцов, Артем Резников. Спортсмен расскажет о своей карьере и ближайших планах.

Не пропустите эфир «Максимального драйва» в 19.00 16 ноября на YouTube-канале «Olimpbet Казахстан».

Правила акции «Максимальный драйв» предельно просты:

– делайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и более;

– сохраняйте билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

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Розыгрыши проходят каждые две недели до 25 декабря. Начинайте собирать билеты уже сейчас, забирайте призы и почувствуйте на себе «Максимальный драйв»!

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