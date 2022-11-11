BetBoom раздал 15 миллионов рублей своим пользователям благодаря акции «РПЛ 2:0»!

Камбэки в футболе − нередкая история. Чтобы они приносили только удовольствие, BetBoom продолжает акцию «РПЛ 2:0». За время ее существования букмекер раздал более 15 миллионов рублей!

Как работает акция?

Если команда, на победу которой была сделана ставка, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Аналогичным образом акция сработает в экспрессах и в ставках на двойной исход!

Акция полезна не только тем, что страхует на случай камбэка, но и позволяет сразу получить выигрыш, не дожидаясь финального свистка.

Пример

В октябре «Ростов» сделал камбэк в матче с «Краснодаром». Весь первый тайм гости вели со счетом 0:2, но во втором тайме ростовчане смогли забить 3 мяча и прервать проигрышную серию (целых 9 матчей!) против Краснодара.

Благодаря акции «РПЛ 2:0», выигрыш получили и те, кто поставил в прематче на «Краснодар», и те, кто поставил на «Ростов».

Условия акции

Акция действует на всех матчах РПЛ для пользователей, зарегистрированных на сайте или в приложении BetBoom. Для участия необходимо поставить в прематче на победу одной из команд. Уточним, что в клубах BetBoom акция не действует.

Если команда, на победу которой было заключено пари в прематче, поведет с разницей в два мяча, ставка автоматически рассчитается как выигрышная. Это значит, что победными станут ставки с результатами по ходу матча 2:0, 3:1, 4:2 и так далее, даже если такой счет будет на 10-й минуте игры. Ограничений по сумме ставки и максимальному коэффициенту нет.

Напомним, что смотреть трансляции РПЛ можно на сайте и в клубах BetBoom.