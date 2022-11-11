Стартовала киберспортивная медиалига BetBoom, а вместе с ней и акция − букмекер разыгрывает 100 000 фрибетов!
На этой неделе стартовала киберспортивная медиалига BetBoom Esports Tournament (BET)! В честь начала турнира букмекер запустил акцию, в которой разыграет 100 000 фрибетов! Чтобы получить приз, нужно угадать исходы четырех матчей медиалиги BET на лендинге:
- 14.11, 14:00 мск Хазяева – 2DROTS
- 14.11, 16:30 − Studio21 – TopDog
- 15.11, 14:00 − RIP – КликКлак
- 15.11, 16:30 − Амкал – CKS
Также нужно сделать одну или несколько киберспортивных ставок на общую сумму от 300 рублей до 14 ноября 13:00 мск. Призовой фонд будет поровну поделен между всеми участниками акции, правильно угадавшими исходы четырех матчей.
Напомним, что посмотреть матчи медиалиги BET можно на твиче по ссылкам http://twitch.tv/bet_cs и http://twitch.tv/bet_dota2.