BetBoom отстоял букмекерскую лицензию в арбитражном суде

ООО «Стар Бет» второй раз отстоял свою букмекерскую лицензию. Директор департамента правовой защиты компании BetBoom Степан Торлопов рассказал о прецедентном судебном деле.

26 октября арбитражным судом было вынесено решение по судебному делу о лишении компании ООО «Стар Бет» лицензии. ООО «Стар Бет» — одно из трех юридических лиц в рамках холдинга BetBoom, которое обладает лицензией на осуществление букмекерской деятельности. Под брендом BingoBoom (бывшее название компании BetBoom) ООО «Стар Бет» осуществляло букмекерскую деятельность в период с 2012 до 2018 года.

К сожалению, деятельность пришлось прекратить в связи с отзывом лицензий у банков, предоставивших банковские гарантии для юридического лица. Так, в конце 2017 года последовательно лишили лицензии сначала ПАО «Татфондбанк», а затем и АО «Росэнергобанк». В связи с этим ООО «Стар Бет» временно прекратила свою букмекерскую деятельность, но все еще имеет право возобновить свою работу в будущем.

Первый иск от Федеральной налоговой службы к ООО «Стар Бет» был подан 2 марта 2022 года и был связан с лишением лицензии по причине не подключения к информационной системе Единого регулятора азартных игр (ИС ЕРАИ). Суд принял решение в пользу букмекера, согласившись с тем, что подключение к ИС ЕРАИ юридического лица ООО «Стар Бет» не требуется, т.к букмекерская деятельность последним фактически не осуществляется с 2018 года, а значит, что нет новой информации о клиентах, выигрышах и т.д., которую требовалось бы передавать в базу регулятора.

Опираясь на норму части 5 статьи 15.2 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», 20 июля ФНС обратился в арбитражный суд с уже вторым иском об аннулировании лицензии ООО “Стар Бет”, на этот раз по причине неосуществления деятельности в течение более 6 месяцев.

Отметим, что данная норма закона была введена уже более 2 лет назад, а именно 30 сентября 2020 года. Однако налоговая служба впервые использовала данный механизм в отношении букмекерских контор только сейчас. Таким образом, данное судебное дело имеет прецедентный характер и решение по нему может оказать влияние на всю букмекерскую отрасль.

Правовая позиция команды юристов BetBoom состояла из нескольких доводов:

Согласно закону “О лицензировании”, аннулирование лицензии, как мера административно-правовой ответственности, ограничивающее одно из базовых конституционных прав, может применяться в исключительных случаях и только при возможном причинении ущерба права, законным интересам, жизни и здоровью граждан, вреда окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства и т.п. В случае с ООО «Стар Бет», таких негативных последствий не возникло и потенциально не может возникнуть.

В рамках дела о банкротстве ООО «Стар Бет» полномочия по управлению организацией переданы судом конкурсному управляющему, в связи с чем компания не может самостоятельно осуществлять предпринимательскую (лицензируемую) деятельность более 6 месяцев по независящим от неё причинам.

ФНС нарушили сроки обращения в суд, иск по аннулированию лицензии должен был быть подан не позднее 11 мая.

Наш отдел гражданского судопроизводства, во главе с его руководителем — блестящим цивилистом Павлом Андреевичем Кожариновым — представляли компанию BetBoom в суде и защищали вышеобозначенную правовую позицию.

Оценив представленные доводы, Арбитражный суд Москвы вновь вынес решение в пользу ООО «Стар Бет». Полный текст судебного акта еще не опубликован, в связи с чем пока не представляется возможным проанализировать и сказать на чём именно основано мнение суда.

Это первый случай, когда букмекерской компании дважды удалось отстоять право на лицензию. При этом, если в первом случае (не подключение к ИС ЕРАИ), помимо решения в пользу ООО «Стар Бет» есть и другая единичная положительная практика, то судебный акт в пользу букмекерской компании по второму кейсу (не осуществление деятельности более 6 месяцев) на сегодня является единственным.

На данный момент компания ожидает вступления решения в законную силу, срок подачи апелляционной жалобы истекает в конце ноября. Если решение не будет отменено и вступит в законную силу, Компания рассмотрит варианты продолжения букмекерской деятельности под лицензией «Стар Бет».