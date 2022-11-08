PARI: «Манчестер Сити» остался главным фаворитом ЛЧ перед плей-офф. Но клиенты ставят на «Наполи»

На прошлой неделе завершились матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по итогам которого определились 16 участников плей-офф. 7 ноября прошла жеребьевка 1/8 финала, и команды узнали своих соперников. Букмекерская компания PARI снова оценила шансы команд-участников турнира завоевать кубок европейских чемпионов, основываясь на результатах жеребьевки.

Согласно оценке аналитиков PARI, самые высокие шансы стать лучшим клубом Европы по-прежнему имеет английский «Манчестер Сити». Поставить на то, что подопечные Хосепа Гвардиолы все-таки добьются заветной победы в Лиге чемпионов, можно по коэффициенту 2.90. В 1/8 финала чемпион Англии встретится с немецким клубом «РБ Лейпциг», чьи шансы выиграть ЛЧ оцениваются коэффициентом 100.00.

В этой паре явным фаворитом считается английский клуб: заключить пари на его выход в ¼ финала можно за 1.12, в то время как шансы немецкой команды пройти своего соперника равны 6.20.

На втором месте по шансам немецкая «Бавария», которая стала единственной из всех участников турнира, кто выиграл все шесть матчей группового раунда. Заключить пари на триумф подопечных Юлиана Нагельсмана можно по коэффициенту 7.00. «Бавария» в 1/8 финала сразится с другим серьезным претендентом на титул — французским «ПСЖ». Шансы парижан завоевать кубок европейских чемпионов оцениваются коэффициентом 10.00.

«Бавария» и «ПСЖ» встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне 2019/20, и тогда сильнее были мюнхенцы. Вероятнее всего, именно они и пройдут дальше. Сделать ставку на выход немецкой команды в четвертьфинал можно за 1.55 против 2.45 на парижский клуб.

Замыкает тройку главных фаворитов турнира «Ливерпуль», выигравший ЛЧ в 2019 году. Если команда Юргена Клоппа, невзирая на неудачное начало сезона в АПЛ, завершит его победой в Лиге чемпионов, сыграет ставка по коэффициенту 9.00. Противостоять «Ливерпулю» в 1/8 финала будет мадридский «Реал», дважды обыгравший мерсисайдцев в финале ЛЧ за последние четыре года: в 2018 и 2022 году. «Сливочные» входят в топ-5 по шансам взять трофей. Вероятность того, что «Реал» сохранит титул, оценивается коэффициентом 15.00.

Как полагают аналитики, «Ливерпуль» на этот раз возьмет реванш у Королевского клуба и выбьет его из борьбы за кубок. Заключить пари на выход подопечных Клоппа в следующий этап можно за 1.77, а ставки на проход «Реала» принимаются за 2.05.

Теневыми фаворитами турнира можно назвать итальянский «Наполи», который очень ярко выступил в групповом этапе, и лондонский «Челси»: шансы этих клубов выиграть заветный трофей оцениваются коэффициентом 16.00. В 1/8 финала неаполитанцы сыграют с действующим победителем Лиги Европы франкфуртским «Айнтрахтом» (коэффициент на победу в ЛЧ — 150.00), а лондонские «аристократы» — с дортмундской «Боруссией» (55.00).

В остальных трех парах 1/8 финала встретятся «Тоттенхэм» (17.00 — коэффициент на триумф в ЛЧ) с «Миланом» (45.00), «Интер» (25.00) с «Порту» (80.00), а лиссабонская «Бенфика» (25.00) померится силами с бельгийским «Брюгге», чьи шансы на трофей аналитики PARI считают самыми низкими и предлагают на эту команду поставить за 200.00.

Клиенты PARI активно стараются спрогнозировать победителя текущего розыгрыша ЛЧ, и пока наибольший объем ставок на этом рынке приходится на «Наполи»: почти 29%. Далее предпочтения клиентов выглядит следующим образом: примерно 22% на «Баварию», по 12% на «ПСЖ» и «Реал» и 10% сделано на «Манчестер Сити». Меньше всего игроки верят в «Боруссию», «Айнтрахт», «РБ Лейпциг» и «Брюгге».

Стоит отметить, что PARI также принимает на то, выйдут ли оставшиеся команды в финал турнира. Заключить пари на то, что «Манчестер Сити» сыграет в главном матче ЛЧ, можно за 1.80, а если в финал выйдет «Бавария», сыграет ставка по коэффициенту 3.50. Поставить на «Ливерпуль» в финале можно за 4.50, «ПСЖ» — за 5.50, «Реал» и «Наполи» — за 5.70, а «Челси» — за 6.00.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные запланированы на 7,8, 14 и 15 марта. Финал турнира пройдет 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».