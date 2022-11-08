«Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз Василия Уткина на матч Кубка английской лиги 9 ноября

В матче третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в 23:00 по московскому времени. «Горожане» ни разу не проигрывали на данной стадии турнира под руководством Хосепа Гвардиолы. У хозяев «Этихада» 15-матчевая серия без поражений на своем поле во всех турнирах. Но у известного комментатора и амбассадора Фонбет Василия Уткина есть свой прогноз на предстоящий матч.

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В какой форме «Манчестер Сити»

За 5 предыдущих розыгрышей Кубка английской лиги «горожане» 4 раза брали трофей, не сумев победить только в самом последнем. На стадии 1/8 финала команда Хосепа Гвардиолы вылетела от «Вест Хэма» (0:0, 3:5 по пенальти). К новому турниру «Манчестер Сити» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией во всех соревнованиях. На этом отрезке были обыграны «Брайтон» (3:1), «Лестер» (1:0) и «Фулхэм» (2:1) в АПЛ, а в Лиге чемпионов небесно-голубые сначала разошлись миром с дортмундской «Боруссией» (0:0), после чего оказались сильнее «Севильи» (3:1) и вышли в плей-офф с первого места. В чемпионате Англии «горожане» идут вторыми, на два очка отставая от «Арсенала». В последнем туре победу над «Фулхэмом» в меньшинстве удалось вырвать только благодаря пенальти на 95-й минуте. Точный удар оформил Эрлинг Холанд, у которого теперь 23 гола в 17 матчах за «Сити». В лазарете команды по-прежнему защитник Кайл Уокер и полузащитник Калвин Филлипс.

В какой форме «Челси»

Конфетно-букетный период Грэма Поттера и «Челси» прошел. 9-матчевая серия без поражений с новым тренером сменилась двумя неудачами подряд в АПЛ. Сначала «аристократы» с разгромным счетом проиграли бывшей команде англичанина – «Брайтону» (1:4), а затем уступили в лондонском дерби «Арсеналу» (0:1). Два этих поражения лишь усугубили положение Поттера, потому что наложились на потерю очков в двух предыдущих играх чемпионата – 0:0 с «Брентфордом» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед». Неужели лондонцы ошиблись с выбором преемника Томаса Тухеля? В последнем розыгрыше Кубка английской лиги «Челси» дошел до финала, где после нулевой ничьей в основное время уступил «Ливерпулю» лишь в серии пенальти, когда дошло до удара Кепы Аррисабалаги. Сейчас испанский голкипер точно не сможет повлиять на результат, потому что травмирован. Как и ряд других футболистов, в основном отвечающих за оборону: Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Н’Голо Канте.

«Манчестер Сити» – «Челси»: статистика личных встреч

Оба матча в минувшем розыгрыше АПЛ завершились победами «Сити» со счетом 1:0. В 4 из 5 предыдущих встреч прошла ставка на то, что одна из команд не сумеет забить.

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

«Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 2.10

– Эрлинг Холанд вернулся в состав «Сити» – это ли не повод снова ждать от «горожан» результативной игры? Норвежец, получивший травму в Лиге чемпионов, пропустил два матча, но вышел на замену в последнем туре АПЛ с «Фулхэмом» и принес команде очередную победу. Если раньше матчи против «Челси» давались «горожанам» с большим трудом, то с Холандом в обойме появилось больше козырей. Тем более у соперника много потерь в линии обороны. Подопечные Гвардиолы играют без явных перекосов, равномерно распределяя голы в чемпионате – 19 в первых таймах и 20 во вторых. Поставить на мячи «Сити» в обоих таймах – вполне логичное решение.

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