Де Брейне, Месси и Неймар. БК PARI назвала самых вероятных ассистентов ЧМ-2022

20 ноября стартует главное футбольное событие 2022 года — чемпионат мира по футболу в Катаре, в котором сыграют 32 сборные со всего мира. Букмекерская компания PARI открыла расширенную линию на различные итоги ЧМ-2022 и в том числе определила главных претендентов на звание лучшего ассистента турнира.

По оценке экспертов PARI, наибольшие шансы раздать больше всех голевых передач на ЧМ-2022 имеют три футболиста. Это один из лучших полузащитников современности, бельгиец Кевин Де Брейне, а также одноклубники по «ПСЖ», но представители конкурирующих сборных Аргентины и Бразилии — Лионель Месси и Неймар. Заключить пари на то, что кто-то из этой тройки станет лучшим ассистентом мундиаля, можно по коэффициенту 9.00.

Следом в списке самых вероятных авторов результативных пасов на турнире расположились голландец Мемфис Депай, португалец Бруну Фернандеш, француз Килиан Мбаппе и немец Томас Мюллер. Если лучшим распасовщиком по итогам ЧМ-2023 станет кто-то из них, сыграет ставка по коэффициенту 12.00.

Также среди потенциальных лучших ассистентов мундиаля можно выделить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду (15.00), форварда французской национальной команды Карима Бензема (15.00) и защитники англичан Трента Александера-Арнолда (20.00).

22-й чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.