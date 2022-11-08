PARI: Нидерланды — фаворит группы А на ЧМ-2022

20 ноября стартует главное футбольное событие 2022 года — чемпионат мира по футболу в Катаре, в котором сыграют 32 сборные со всего мира. Букмекерская компания PARI открыла расширенную линию на различные итоги ЧМ-2022 и в том числе оценила шансы участников квартета А выйти в плей-офф и набрать определенное количество очков.

Согласно оценке аналитиков, самые высокие шансы выйти из группы A с первого места имеет сборная Нидерландов. Сделать ставку на то, что именно эта команда станет лучшей в своем квартере, можно по коэффициенту 1.40. При этом если голландцы в итоге окажутся на любом другом месте, кроме первого, сыграет ставка за 2.95. Выход «оранжевых» из группы котируется за 1.10.

Шансы команды из Нидерландов набрать как минимум семь очков по итогам группового этапа оцениваются коэффициентом 1.85, и этот даже коэффициент дается на ТМ 6.5 по количеству набранных баллов. Сделать ставку на то, что голландцы забьет в первые три матча не менее шести голов, можно за 1.80. А если будет максимум пять забитых голландскими футболистами мячей, сыграет ставка по коэффициенту 1.90. При этом поставить на то, что сборная Нидерландов пропустит не менее трех мячей, можно за 2.05. Вариант, при котором голландцы будут вынимать мяч из сетки не более двух раз, оценивается коэффициентом 1.68.

Вторые по шансам выиграть квартет A — сборная Сенегала. Вероятность того, что сенегальцы выступят успешнее всех в своей группе, оценивается коэффициентом 5.70. При этом Садио Мане и компания, скорее всего, займут второе место: заключить пари на это можно за 3.00. Если же сенегальцы в итоге окажутся на третьей или четвертой строчке, сыграет ставка по коэффициенту 3.10 или 4.50. Заключить пари на выход сенегальской сборной в плей-офф можно за 1.75. Этот вариант чуть более вероятен, чем неудачное выступление африканцев. Сделать ставку на то, что Сенегал по итогам группового раунда сойдет с дистанции, можно за 2.05.

Вероятность того, что сенегальцы наберут как минимум четыре очка в группе, оценивается коэффициентом 1.60. Максимум три балла в копилке сенегальской команды по итогам первых трех матчей расценены коэффициентом 2.05. Вариант, при котором сенегальцы забьют не менее четырех мячей, оценивается коэффициентом 2.00, а если пропустят точно больше трех голов, сыграет ставка по коэффициенту 1.82.

Третий по шансам — сборная Эквадора. Заключить пари на первое место этой сборной в группе А можно за 7.50, второе место — за 3.10, третье — за 2.75, а четвертое — за 3.90. Шансы эквадорской команды выйти в плей-офф равны 1.95, но вероятность того, что они вылетят, чуть выше: сделать ставку на это можно за 1.85.

Вероятность того, что сборная Эквадора наберут как минимум четыре очка в группе, оценивается коэффициентом 1.72. Обратный вариант можно взять за 2.00. Если эквадорцы забьют не менее четырех мячей, сыграет ставка по коэффициенту 1.90, а если столько же пропустят, такой вариант оценивается коэффициентом 1.62.

Наконец, шансы сборной Катара выйти из группы и тем более занять первое место минимальны. Заключить пари на то, что хозяева турнира пробьются в плей-офф, можно за 6.00. Вероятность катарцев выиграть свой квартет оценивается коэффициентом 20.00. При этом сборная Катара, по оценке аналитиков PARI, скорее всего, наберет два или три очка. Заключить пари как на ТБ 2.5 баллов, так и на ТМ 2.5, можно за 1.85. Аналогичный коэффициент дается на ТБ и ТМ 2.5 забитых мячей в исполнении футболистов Катара, а если они пропустят не менее шести голов, сыграет ставка по коэффициенту 2.15.