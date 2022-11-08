Последние бойни перед выходом в плей-офф IEM Rio Major 2022

Неубедительные фавориты и реальный розыгрыш одного миллиона тенге от Olimpbet на чемпионате мира по CS:GO в Рио.

Албанцы Bad News Eagles, выбившие из турнира действующих чемпионов FaZe Clan, таки вылетели сами. Они проиграли 0:2 одному из фаворитов чемпионата – Natus Vincere. Украинская команда, обладатель второго места на прошлом чемпионате мира, в Рио выступает не так однозначно. Их тренер жаловался на неудачное расписание, что не позволило команде качественно отдыхать и безоговорочно выигрывать.

Тем не менее, после победы над аутсайдером, сегодня NaVi нужно кровь из носа подтвердить свои претензии на выход в стадию плей-офф (The Champions Stage). Противостоять в бойне навылет им будет немецкая BIG – команда, не хватающая звезд с неба. Собственно, и коэффициент на игру BIG – Natus Vincere, распределился в сторону украинцев: П1 – 4.42, П2 – 1.17. Встреча состоится в 23:30 по времени Астаны.

Определенную интригу содержит матч двух середнячков ENCE и MOUZ. Коэффициент на эту игру: П1 – 1.95, П2 – 1.77. Два европейских ростера сойдутся сегодня в 20:00.

Уже в 3 часа ночи 9 ноября сыграют россияне Team Spirit и американцы Team Liquid. Расклад на линии Olimpbet складывается в пользу более опытных янки, занимающих, к слову, 2-е место в мировом рейтинге: П1 – 2.25, П2 – 1.57.

Olimpbet предлагает заработать на IEM Rio Major 2022 казахстанским болельщикам. На кону – 1 миллион тенге реальными деньгами для трех счастливчиков.

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Победители розыгрыша определятся случайным образом в прямом эфире YouTube-канала Olimpbet 18 ноября.

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