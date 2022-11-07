Успешное пенальти от «Реала» в ЛЧ и малорезультативные южноамериканские матчи помогли клиентам BetBoom «довезти» внушительные экспрессы

Два клиента букмекерской компании BetBoom собрали на прошлой неделе успешные экспрессы, которые сделали их миллионерами.

Купон одного беттора состоял из 11 матчей Лиги чемпионов. Беттор зарядил всего 1000 рублей, а коэффициент купона составил внушительные 1054,54, поэтому после успешного доезда экспресса он получил 1 054 541 рублей. В его купоне оказались разные типы ставок: на исходы, индивидуальные и общие тоталы, а также на обе забьют.

Коэффициенты в купоне варьировались от 1,25 до 2,84.

Отметим противостояние «РБ Лейпциг» с «Реалом» – беттор поставил на ИТБ гостей 1,5. Ворота «Реала» вновь занял Тибо Куртуа, который пропустил две предыдущие игры Лиги чемпионов из-за травмы. К сожалению, он был не в тонусе, так как впервые с апреля этого года команда пропустила больше двух голов. Ставка зашла на 3-й добавленной минуте второго тайма, когда «Реал» реализовал пенальти.

Другой клиент БК BetBoom собрал экспресс, который принес ему 1 375 685 рублей. Коэффициент его купона составлял 79,77. Всего беттор поставил 17 245 рублей. Абсолютно весь его экспресс состоял из ставок на тотал меньше.

Скорее всего, беттор дотошно проанализировал последние матчи южноамериканского и португальского футбола. Например, личные встречи клубов «Арока» и «Спортинг Лиссабон» из Примейры. Его предположение, что команды не забьют больше 2,5 мячей оказалось верным. Можно сказать, что большинство событий из купона зашли легко – почти каждая игра заканчивались либо безрезультативной ничьей, либо какая-то из южноамериканских команд забивала один гол за весь матч.

Но было одно событие, заставившее беттора нервничать. Это был матч «Энвигадо» с «Депортес Толима» в рамках чемпионата Колумбии. Уже в первой половине игры команды успели забить по одному мячу. Еще один гол мог полностью погубить экспресс беттора. К счастью беттора, игра завершилась со счетом 1:1, и его ставка зашла.

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