BetBoom разыгрывает 2 миллиона фрибетов, игровой ПК и ноутбуки! Для победы нужно просто делать ставки на киберспорт

Не успел TI11 закончиться, как началось еще одно масштабное событие в киберспорте − мейджор по CS:GO в Рио! К этому ивенту BetBoom запустил новую киберспортивную акцию, в которой разыгрывает 2 миллиона фрибетов, игровой ПК и 2 ноутбука!

Как принять участие?

Нажми на кнопку «Принять участие» на лендинге акции «Кибергонка в Рио» https://betboom.ru/actions/cyberracerio; Делай киберспортивные ставки на любую сумму с коэффициентом от 1.30; Получай баллы за ставки. Чем больше баллов – тем выше позиция в рейтинге участников и больше выигрыш! За расположением в рейтинге можно следить на лендинге.

1 балл в рейтинговой таблице равен:

160 ₽ за ординары

50 ₽ за экспрессы

Распределение призового фонда

1 место – игровой ПК

2 место – игровой ноутбук

3 место – игровой ноутбук

4-10 места – по 50 000 фрибетов

11-20 места – по 40 000 фрибетов

21-30 места – по 30 000 фрибетов

31-50 места – по 20 000 фрибетов

51-80 места – по 10 000 фрибетов

81-130 места – по 5 000 фрибетов

Позицию в рейтинге можно смотреть на лендинге. Данные о сумме накопленных баллов обновляются спустя 2 часа после совершения ставки. Ограничений по сумме и количеству ставок нет.

Сроки акции

Акция продлится до 14 ноября 12:00 мск. Победители получат смс-сообщение с уведомлением о выигрыше.