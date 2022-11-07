BetBoom разыгрывает 2 миллиона фрибетов, игровой ПК и ноутбуки! Для победы нужно просто делать ставки на киберспорт
Не успел TI11 закончиться, как началось еще одно масштабное событие в киберспорте − мейджор по CS:GO в Рио! К этому ивенту BetBoom запустил новую киберспортивную акцию, в которой разыгрывает 2 миллиона фрибетов, игровой ПК и 2 ноутбука!
Как принять участие?
- Нажми на кнопку «Принять участие» на лендинге акции «Кибергонка в Рио» https://betboom.ru/actions/cyberracerio;
- Делай киберспортивные ставки на любую сумму с коэффициентом от 1.30;
- Получай баллы за ставки. Чем больше баллов – тем выше позиция в рейтинге участников и больше выигрыш! За расположением в рейтинге можно следить на лендинге.
1 балл в рейтинговой таблице равен:
- 160 ₽ за ординары
- 50 ₽ за экспрессы
Распределение призового фонда
1 место – игровой ПК
2 место – игровой ноутбук
3 место – игровой ноутбук
4-10 места – по 50 000 фрибетов
11-20 места – по 40 000 фрибетов
21-30 места – по 30 000 фрибетов
31-50 места – по 20 000 фрибетов
51-80 места – по 10 000 фрибетов
81-130 места – по 5 000 фрибетов
Позицию в рейтинге можно смотреть на лендинге. Данные о сумме накопленных баллов обновляются спустя 2 часа после совершения ставки. Ограничений по сумме и количеству ставок нет.
Сроки акции
Акция продлится до 14 ноября 12:00 мск. Победители получат смс-сообщение с уведомлением о выигрыше.