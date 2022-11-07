Аутсайдеры, новички, ноунеймы? Как происходит отбор в плей-офф IEM Rio Major 2022

Противостояние на чемпионате мира по CS:GO в Рио обостряется. Не пропустите розыгрыш миллиона тенге от Olimpbet.

Вылет действующего чемпиона FaZe Clan стал одним из главных событий на чемпионате мира по CS:GO в Рио. Ростер Финна karrigan Андерсена эпично проиграл аутсайдерам Bad News Eagles. И это было их третье поражение на стадии Legends. Покидая мейджор, команда извинялась перед поклонниками, забрав каких-то 20 тысяч долларов призовых вместо полумиллиона, который принесло им полгода назад первое место на PGL Major Antwerp 2022.

Первыми двумя участниками стадии плей-офф на IEM Rio Major 2022 стали российский ростер Cloud 9 и единственная команда из Бразилии на чемпионате в Рио – FURIA Esports. Кстати, нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не пожалел единиц и лично позвонил соотечественникам, чтобы поздравить их с очередной победой.

Сегодня в 20:00 по времени Астаны продолжатся матчи за попадание в стадию плей-офф.

Албанцы Bad News Eagles, посрамившие FaZe Clan, встретятся с украинцами Natus Vincere (NaVi), которые заняли вторую строчку на чемпионате в Антверпене. Коэффициент на игру Natus Vincere – Bad News Eagles П1 – 1.13; П2 – 5.1. В это же время MOUZ поборется с Virtus.pro (П1 – 1.81; П2 – 1.89).

В 23:30 BIG выступят против Fnatic (П1 – 2.2; П2 – 1.6), а ENCE сыграет с Team Vitality (П1 – 2.8; П2 – 1.38).

В 3 часа ночи по времени Астаны Team Spirit встретится со Sprout (П1 – 1.41; П2 – 2.69), а Heroic – с Team Liquid (П1 – 1.76; П2 – 1.96). Линии на все матчи – здесь.

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