Olimpbet разыграл третий автомобиль Toyota Camry в «Максимальном драйве»

Состоялся третий розыгрыш призов в акции «Максимальный драйв» от букмекерской компании Olimpbet. 2 ноября ведущие «Матч ТВ» Яна Ромашкина и Михаил Моссаковский определили обладателей техники Apple, PlayStation и, главное, автомобиля Toyota Camry.

Третий розыгрыш «Максимального драйва» прошел в Екатеринбурге. Зрители активно участвовали в шоу, соревновались в офлайн-конкурсах, выигрывали мерч. После розыгрыша Ромашкина и Моссаковский фотографировались и общались со всеми желающими.

Победителем «Максимального драйва» стал клиент из Москвы. 27 октября он в лайве поставил на киберфутбольный матч. Ставка не зашла, но принесла клиенту билет в «Максимальном драйве». Как выяснилось позже – победный.

Olimpbet продолжит путешествовать по России. Следующий розыгрыш призов состоится 16 ноября в Казани. Чтобы стать участником акции, нужно делать ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50. Больше ставок – больше специальных билетов – больше шансов забрать автомобиль.

Подключайтесь к «Максимальному драйву» и получайте максимум эмоций вместе с Olimpbet.