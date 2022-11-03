Клиенты PARI выбрали самые популярные матчи дня в Лиге конференций

В четверг, 3 ноября, матчами шестого тура завершится групповая стадия Лиги конференций. Букмекерская компания PARI рассказала о самых популярных матчах для ставок в рамках этого турнира среди своих клиентов.

Самыми популярными у игроков оказалась встречи группы A «Истанбул» – «Хартс» и РФШ – «Фиорентина». Оба матча начнутся в 18:45 по московскому времени. К шестому туру «Истанбул» и «Фиорентина» набрали по 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф. Осталось лишь определить, кто из них выйдет с первого места, а кто – со второго.

И турки, и итальянцы подходят к матчам в Стамбуле и Риге в статусе фаворитов. Коэффициент на победу «Истанбула» в матче с «Хартс» составляет 1.25, что равняется 80% вероятности успеха. Поставить на «Фиорентину» можно за 1.30 (около 77%). На победы «Истанбула» и «Фиорентины» ставки сделали больше 99% игроков, выбиравших из трех возможных вариантов исхода матчей.

В топ-3 по интересу игроков попал также матч группы B «Стяуа» – «Вест Хэм». Встреча в Бухаресте начнется в 23:00 по московскому времени. Сделать ставку на победу англичан можно по коэффициенту 1.60. Почти 100% клиентов PARI выбирают из трех вариантов исхода именно этот вариант. Логика этого решения оправдана тем, что «Вест Хэм» подходит к игре на первом месте в группе, набрав 15 очков из 15 возможных, тогда как «Стяуа» с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

В плей-офф турнира выйдут по две лучших команды из восьми групп. Большинство из них определится в сегодняшних встречах. Помимо «Вест Хэма», «Истанбула» и «Фиорентины» выход из группы на данный момент гарантировали «Юргорден» (Швеция), АЗ (Нидерланды), «Днепр-1» (Украина) и «Сивасспор» (Турция).