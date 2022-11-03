Клиенты PARI массово ставят на «Монако» против «Црвены Звезды» в ЛЕ

4 ноября состоится игра шестого тура Лиги Европы в группе H. В Монако, на стадионе «Луи II» в 20:45 по московскому времени начнется матч, в котором сойдутся «Монако» и сербская «Црвена Звезда». Букмекерская компания PARI проанализировала форму команд к окончанию группового этапа и рассказала о ставках своих клиентов на грядущий матч.

Фаворитом предстоящего матча аналитики PARI называют хозяев встречи — на победу «монегасков» можно поставить с коэффициентом 1.55, что соответствует примерно 63% вероятности, а на успех команды из Сербии предлагается коэффициент 5.90 (приблизительно 16%). Ставки на ничейный исход принимаются за 4.60 (около 21%).

Клиенты PARI абсолютно уверены в победе хозяев: чуть более 98% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф Александра Головина и его партнеров.

По оценкам аналитиков PARI, в грядущей встрече с высокой долей вероятности будет забито не менее трех голов: поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.60. Вариант, при котором зрители увидят голы в исполнении обеих команд, котируется за 1.70.

Можно обратить внимание и на дополнительные ставки на сегодняшний матч в Монако — компания PARI традиционно предоставляет широкий выбор в линии. Например, если забьет только «Монако», сыграет ставка по коэффициенту 3.00. Пари на то, что «Црвена Звезда» забьет больше одного мяча, принимаются за 3.45. Если же зайдет точный прогноз на результативную ничью 1:1, банк увеличится в 8,5 раз.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 187 500 рубля на победу «Монако» по коэффициенту 1.55. Этот вариант игрок добавил в экспресс из пяти футбольных событий с общим коэффициентом 3.81.

Напомним, что «Монако» имеет в своем активе 7 очков после 5 игр группового этапа и отстает от лидера группы венгерского «Ференцвароша» на три балла. «Црвена Звезда» расположилась на четвертом месте с шестью очками, уступая турецкому «Трабзонспору» лишь в разнице мячей — сегодня сербам необходимо брать очки в Монако.

В первой очной встрече этих команд в Белграде сильнее были монегаски (0:1).