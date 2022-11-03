Клиент Olimpbet выиграл 100 000 рублей на матче Единой лиги ВТБ

1 ноября в Санкт-Петербурге встретились прошлогодние финалисты Единой лиги ВТБ «Зенит» и ЦСКА. «Армейцы» прервали пятиматчевую серию поражений против петербуржцев, победив со счетом 85:80.

Кроме яркой игры баскетбольный вечер запомнился триумфом клиента Olimpbet. Один из зрителей смог забрать главный приз в традиционном конкурсе букмекерской компании — фрибет на 100 000 рублей.

Болельщик «Зенита» Дмитрий сделал самое большое пополнение счета в Olimpbet перед матчем и получил возможность поучаствовать в конкурсе во время большого перерыва. Он вышел на паркет и сделал три точных броска: из-под кольца, со штрафной и трехочковой линий. Дмитрий стал первым болельщиком, который попал со всех трех точек, и выиграл максимальный фрибет — 100 000 рублей. Видео с победным броском смотрите в Telegram-канале Olimpbet.

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