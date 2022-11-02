PARI разыграет кейсы с фрибетами во время IEM RIO Major по CS:GO

31 октября в Бразилии стартовал турнир IEM RIO Major по CS:GO. Букмекерская компания PARI запускает специальную акцию, в рамках которой разыгрывает кейсы с фрибетами до 5 000 рублей.

С 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро проходит крупнейший турнир по CS:GO — IEM RIO Major 2022 с призовым фондом 1 250 000 долларов. PARI предлагает бросить вызов киберспортивным аналитикам: каждый день предугадывать исходы топовых матчей и выигрывать фрибеты.

Для участия в акции нужно:

1. Авторизоваться на сайте или в мобильном приложении PARI.

2. Заключать пари в разделе «Киберспорт».

3. Выбирать победителей «Матчей дня».

Участники акции видят свой баланс на странице акции. Его можно потратить на покупку кейса с фрибетами. Чем дороже кейс, тем выше номинал фрибетов.

Баланс формируется следующим образом: дневной оборот умножается на количество победных прогнозов и повышающий коэффициент, который зависит от стадии турнира. Коэффициент групповой стадии составит 1.3, четвертьфинала и полуфинала — 1.5, финала — 2.

IEM Rio Major 2022 – второй в году турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Соревнования проходят в 18-й раз в истории. В Рио-де-Жанейро сыграют 24 команды, а призовой фонд турнира составляет $1 250 000.