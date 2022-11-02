Кейн, Мбаппе и Бензема. БК PARI назвала самых вероятных бомбардиров ЧМ-2022

20 ноября стартует главное футбольное событие 2022 года — чемпионат мира по футболу в Катаре. В турнире выступят 32 сборные со всего мира. Букмекерская компания PARI подготовила расширенную линию на различные итоги ЧМ-2022 и в том числе определила главных претендентов на звание лучшего бомбардира мундиаля.

По оценке экспертов PARI, наибольшие шансы забить больше всех на ЧМ-2022 имеет голеадор сборной Англии Гарри Кейн. Форвард «Тоттенхэма» с шестью мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в России в 2018 году и, кроме того, он чаще других забивал в отборочном турнире Евро-2020. Заключить пари на то, что Кейн второй мундиаль подряд станет лучшим бомбардиром, можно по коэффициенту 9.00.

На втором месте по шансам самый дорогой футболист планеты, лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» с четырьмя голами стал одним из лучших бомбардиров ЧМ-2018, а на Евро-2020 он не отличился ни разу. Сделать ставку на победу Мбаппе в гонке голеадоров на грядущем мундиале можно за 10.00.

Замыкает тройку основных претендентов на звание лучшего бомбардира ЧМ-2022 партнер Мбаппе по атаке Карим Бензема. Француз алжирского происхождения не играл за сборную с 2015 года поскольку он был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. К Евро-2020, прошедшему летом 2021 года, Бензема пригласили в состав, и на юбилейном европейском турнире он забил четыре гола, став одним из лучших бомбардиров чемпионата. А в октябре 2022 года он получил «Золотой мяч». Вероятность того, что больше всех на ЧМ-2022 забьет именно Карим, оценивается коэффициентом 12.00.

Сделать ставку на то, что лучшим бомбардиром грядущего чемпионата будет лидер сборной Аргентины Лионель Месси, можно по коэффициенту 13.00. На Криштиану Роналду (выступает за сборную Португалии) или Неймара (звезда бразильской сборной) можно заключить пари за 15.00.

В десятку основных претендентов на роль главного голеадора ЧМ-2022 также входят бельгийский гренадер Ромелу Лукаку (17.00), бразильский нападающий Винисиус Жуниор (25.00), аргентинский форвард Лаутаро Мартинес (25.00) и нападающий сборной Нидерландов Стивен Бергвейн (25.00).

Среди других игроков в списке вероятных бомбардиров компании PARI можно также выделить польского форварда Роберта Левандовски (35.00), сербского нападающего Душана Влаховича (40.00), уругвайского ветерана Луиса Суареса (40.00), для которого этот мундиаль может стать последним, а также бывшего игрока «Зенита», иранского нападающего Сердара Азмуна (80.00).

22-й чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.