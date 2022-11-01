PARI: «Ливерпуль» может нанести «Наполи» первое поражение в сезоне

Уже обеспечившие себе выход в плей-офф «Ливерпуль» и «Наполи» сыграют в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 1 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

Несмотря на то, что итальянский клуб в этом сезоне не потерпел ни одного поражения, букмекеры отдают предпочтение хозяевам и предлагают поставить на «Ливерпуль» с коэффициентом 1.80, что соответствует примерно 53% вероятности. Шансы «Наполи» на победу оценивают коэффициентом 3.95 (вероятность 25%). Поставить на ничью можно за 4.15 (22% вероятности).

Клиенты PARI отдают предпочтение гостям — около 54% от всего объема ставок приходится на победу «Наполи». На «Ливерпуль» сделано почти 42% ставок.

По мнению аналитиков PARI, матч должен стать голевым. Поставить на тотал больше 2,5 можно за 1.55. В то же время коэффициент на тотал меньше 3 равен 1.95. Букмекеры уверены, что забить сумеет команда Юргена Клоппа, — поставить на то, что «Ливерпуль» распечатает ворота «Наполи», можно с коэффициентом 1.14. Вариант, что забьет «Наполи», можно взять за 1.40. На то, что забитыми голами отметятся обе команды, коэффициент составляет 1.60.

Из ставок на точный счет самая популярная — ставка на ничью со счетом 1:1. Коэффициент на такой исход составляет 8.50. Заключить пари на победу «Ливерпуля» со счетом 2:1 можно за 9.00, на победу хозяев со счетом 1:0 или 2:0 — за 11.00.

После пяти туров «Ливерпуль» отстает от «Наполи» на три очка, теоретически имеет шансы обогнать итальянский клуб и занять первое место в группе. Однако после поражения в первом круге со счетом 1:4 англичанам необходима не просто победа, а победа с крупным счетом.

«Наполи» в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, а в Лиге чемпионов и вовсе идет со стопроцентным результатом, одержав пять побед в пяти матчах.