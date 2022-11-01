PARI: «Бавария» и «Интер» отметят результативной игрой выход в плей-офф ЛЧ

Финальный, шестой тур группового этапа Лиги чемпионов украсит матч «Бавария» – «Интер». Победители группы C встретятся в Мюнхене во вторник, 1 ноября. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и выяснила, как ставят клиенты на сегодняшнюю встречу.

По оценкам аналитиков PARI, «Бавария» подходит к игре в статусе явного фаворита. Коэффициент на победу чемпиона Германии равен 1.45, что соответствует примерно 66% вероятности. Котировки на ничью составляют 5.00 (около 19%). Сделать ставку на победу вице-чемпиона Италии можно за 6.50 (приблизительно 15%).

Клиенты PARI не сомневаются в тримфе мюнхенского клуба — около 97% от всего объема ставок приходится на победу «Баварии».

От команд Юлиана Нагельсманна и Симоне Индзаги ожидается результативный футбол. Поставить на то, что соперники забьют на двоих как минимум три мяча, можно за 1.42. Тотал больше 3.5 оценивается коэффициентом 2.00. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, идет за 1.60.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятными результатами, согласно оценке аналитиков PARI, считаются ничья 1:1 или победа немцев 2:1. Оба события котируются за 9.50. В случае успеха хозяев со счетом 2:0 сыграет коэффициент 10.00.

Клиентам PARI также доступен широкий выбор дополнительных ставок на матч «Баварии» с «Интером». Например, шансы нападающего гостей Эдина Джеко отличиться голом оцениваются коэффициентом 3.55. Котировки на выигрыш «Интера» по угловым составляют 4.20. Если же зайдет ставка на победу «Баварии» в первом тайме и ничью по итогам игры, банк увеличится в 16 раз.

Самая крупная ставка на игру равна 100 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Бавария» не проиграет, и команды на двоих забьют максимум четыре мяча, с коэффициентом 1.60. При этом игрок добавил это событие в экспресс из двух футбольных событий с общим коэффициентом 2.72.

Оба соперника уже обеспечили себе выход из группы в 1/8 финала. «Бавария» выиграла пять матчей из пяти и лидирует с 15-ю очками. «Интер» за предыдущие пять встреч набрал 10 очков.

Первая игра между этими командами в Милане завершилась победой немцев со счетом 2:0. В том матче отличились Лерой Сане и Данило Д’Амброзио, срезавший мяч в свои ворота.