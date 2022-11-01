PARI: шансы «Порту» и «Атлетико» абсолютно равны

1 ноября пройдет один из самых интересных матчей шестого тура Лиги Чемпионов УЕФА. В Порту на стадионе «Драгау» в 20:45 по московскому времени стартуют соперники по группе B «Порту» и «Атлетико Мадрид». Букмекерская компания PARI проанализировала форму титулованных клубов и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую игру.

Фаворитом предстоящего матча аналитики PARI считают хозяев встречи — португальский «Порту»: на победу «драконов» можно поставить с коэффициентом 2.72, что соответствует примерно 35% вероятности, и тот же коэффициент предлагается на успех «Атлетико Мадрид». Ставки на ничейный исход принимаются за 3.20 (около 30%). Клиенты PARI склоняются к победе хозяев встречи: около 51% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф «Порту». Для сравнения, на «Атлетико» сделано почти 45% и примерно 4% приходится на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в грядущей встрече с высокой долей вероятности будет забито не так много мячей: поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.95. В то же время коэффициент на тотал меньше 3 равен 1.50. Вариант, при котором зрители увидят голы в исполнении обеих команд, котируется за 1.77.

PARI представляет расширенный выбор дополнительных ставок на сегодняшний матч в Порту. Например, выигрыш по ставке «забьет только «Атлетико Мадрид» составит 5.10. Пари на то, что счет в матче откроет «Порту», принимаются за 1.85. Если же зайдет точный прогноз на результативную ничью (1:1), банк увеличится в 6,5 раз.

Напомним, что «Порту» имеет в своем активе девять очков после пяти игр в рамках группового этапа. «Драконы» сначала проиграли два матча, а затем выдали серию из трех побед. Команда находится на втором месте, уступая лидеру «Брюгге» всего лишь на один балл. «Атлетико Мадрид» после напряженной ничьей с «Байером» в Мадриде (2:2) расположился на третьем месте таблицы с результатом в пять очков и потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» квалифицируется в Лигу Европы при любом результате игры с «Порту», если «Байер» проиграет «Брюгге».