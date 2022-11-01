Клиенты PARI ставят на «Металлург» против «Динамо» в КХЛ

1 ноября в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» примет на своей площадке магнитогорский «Металлург». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд на победу и рассмотрели самые популярные ставки клиентов. Начало матча «Динамо» — «Металлург» — в 19:30 по московскому времени.

Эксперты PARI считают, что в предстоящей игре победа «Металлурга» чуть более вероятна. Сделать ставку на триумф гостей по итогам всей встречи с учетом овертаймов и буллитов можно за 1.87, что составляет примерно 51% вероятности. Шансы москвичей праздновать успех оцениваются коэффициентом 1.93 (около 49%).

Поставить на успех «Динамо» в основное время можно за 2.60 (приблизительно 27%). А коэффициент на победу «Металлурга» в основное время составляет 2.50 (около 28%). Ничейный исход котируется за 3.80 (примерно 25%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Магнитки»: около 86% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф команды из Сибири. Для сравнения, на «Динамо» сделано почти 11% и примерно 3% приходится на ничью.

Поставь можно и на общее количество забитых шайб в этом матче. Аналитики PARI предлагают коэффициент 1.80 на тотал голов больше 4.5, а вариант, при котором зрители увидят не менее шести забитых шайб, оценивается коэффициентом 2.50.

Также PARI предлагает поставить и на события каждого из трех периодов игры. Сделать ставку на первый гол в матче в первом периоде в исполнении «Динамо» можно с коэффициентом 2.55. А если первую шайбу во втором периоде забьет «Металлург», то ставка на это событие умножится на 2.35.

Напомним, что московское «Динамо» проиграло в трех из последних пяти матчей. Бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» занимает первое место в Восточной части чемпионата. «Магнитка» набрала отличный ход: в последние пяти матчах команда победила четыре раза.