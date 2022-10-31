«Лига Ставок», Фонд «Созвездие Добра» и ФХР построили хоккейный корт в Свердловской области

Хоккейный корт появился в небольшом поселке Мартюш Свердловской области на территории «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района». В открытии принял участие Президент Федерации хоккея России, легенда советского спорта Владислав Третьяк.

«Создание условий для массовых занятий хоккеем, развитие инфраструктуры – это один из приоритетов в работе ФХР. Я очень рад, что у нас есть великолепные партнеры, которые оказывают бесценную помощь делу развития нашего любимого вида спорта. Строительство новых хоккейных коробок – благородное дело. И я счастлив, что мы совместно с «Лигой Ставок» и фондом «Созвездие Добра» подарили прекрасный корт детям Свердловской области. Когда я перерезал ленточку и видел счастливые глаза мальчишек – на душе был праздник. Коробка и вправду великолепная. Когда я был маленький, то о таком корте даже не мечтал», — поделился Владислав Третьяк.

История хоккейной коробки в поселке Мартюш началась еще во время зимних Олимпийских игр в Пекине, когда букмекерская компания «Лига Ставок» совместно с ФХР запустили социальную акцию «Умножаем на 100» в поддержку Благотворительного фонда «Созвездие Добра». На протяжении всех матчей «Красной машины» БК «Лига Ставок» превращала каждый забитый в ворота противника гол в деньги. Вот так наша сборная по хоккею внесла свой олимпийский вклад в благотворительность и развитие детско-юношеского спорта, а все собранные средства – почти 3 миллиона рублей – были отправлены на строительство хоккейного корта в Свердловской области.

«Это уже 11 спортивный объект, который мы построили и открыли в этом году, и первая хоккейная коробка, построенная нами совместно с ФХР. Также ранее в Свердловской области – в Нижнем Тагиле – «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» уже построили спортивную площадку для «Комплексного центра социального обслуживания населения Тагилстроевского района». Мы развиваем спортивную инфраструктуру в регионах нашей страны для того, чтобы спорт стал доступнее, особенно для детей в сложной жизненной ситуации. Это наш вклад в будущее России и в будущее спорта», – отметила первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель БФ «Созвездие Добра», Ольга Журавская.

В «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Каменского района» в настоящее время проживает 24 ребенка от 3 до 17 лет – 19 мальчиков и 5 девочек.

«Это большая радость, сбылась мечта многих наших детей. На открытие пришли в гости наши выпускники и вспоминали, как раньше играли в футбол во дворе, поставив ворота по бокам. Теперь наши ребята будут и зимой, и летом заниматься спортом на настоящем, красивом новом корте. Очень обрадовались, когда нам позвонили и сказали, что нас выбрали для строительства коробки», — рассказала и.о. директора социально-реабилитационного центра Оксана Ульянова.

Гостями торжественного открытия стали также и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких.

Завершилось мероприятие закладкой «капсулы времени» с посланием для потомков, которую предстоит открыть будущим поколениям через 50 лет.