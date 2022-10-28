PARI: СКА обыграет «Динамо» на своей арене в КХЛ

28 октября, в завершающем матче пятницы в рамках КХЛ встретятся московское «Динамо» и питерский СКА. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Фаворитом предстоящей игры аналитики PARI считают лидеров текущего розыгрыша КХЛ. На победу петербургских армейцев можно по истечению основного времени поставить с коэффициентом 2.05, что соответствует примерно 46% вероятности, а на итоговый успех дружины с берегов Невы с учетом овертайма и буллитов предлагается коэффициент 1.57 (приблизительно 60%). Ставки на ничью принимаются за 3.75 (около 25%). Коэффициент на выигрыш «Динамо» составляет 3.35 (приблизительно 29%). А если гости из Москвы окажутся сильнее в овертайме или по буллитам, сыграет ставка с коэффициентом 2.40 (около 40%).

Клиентов PARI не особо манит ничейный исход поединка — всего лишь 2% от всего объема ставок на исход встречи приходится на ничью. На СКА сделано около 82%, в то время как на «Динамо» приходится почти 16% — клиенты единодушны с экспертами.

По оценкам аналитиков PARI, сегодняшний матч с высокой долей вероятности будет насыщен забитыми шайбами. Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.95 — в случае успеха банк увеличится почти что в два раза. В то же время коэффициент на тотал меньше 5.5 равен 1.42.

Вероятность того, что обе команды забросят шайбы, практически не ставится специалистами под сомнение: подобный исход в игре котируется за низкий коэффициент — 1.18. Вариант, при котором соперники обменяются голами в первом периоде, котируется за 3.35.

Компания PARI традиционно предлагает широкую линию ставок на грядущую схватку. Например, выигрыш по ставке «Обе команды забьют во всех периодах» составит 15.00. Вероятность того, что во всех периодах забьет только СКА, оценивается коэффициентом 4.10. Пари на то, что счет в игре откроют петербуржцы, принимаются за 1.73, а если первую шайбу забросят бело-голубые, сыграет ставка по коэффициенту 2.05.

Самой крупной ставкой среди клиентов PARI на предстоящую игру стала ставка «Все периоды меньше 3.5 – да» в 66 247 рублей с коэффициентом в 1.16.

Напомним, что «СКА» возглавляет Западную Конференцию с 43-мя очками, «Динамо» же с 31 баллом в активе располагается на третьем месте.