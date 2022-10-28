PARI: «Анадолу Эфес» победит «Фенербахче» в стамбульском дерби

28 октября в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги пройдет стамбульское дерби «Анадолу Эфес» – «Фенербахче». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы турецких клубов в их очном противостоянии и проанализировали самые популярные ставки клиентов PARI. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Аналитики PARI называют «Анадолу Эфес» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу «Эфеса» равен 1.60, что составляет чуть более 59% вероятности. Заключить пари на триумф «Фенербахче» можно за 2.35 (менее 41%).

Клиенты PARI склоняются к победе хозяев: около 88% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф «Эфеса». Для сравнения, на «Фенербахче» сделано около 12%.

И «Анадолу Эфес», и «Фенербахче» в этом сезоне Евролиги набирют больше 80 очков за игру. Аналитики PARI считают, что их очное противостояние также получится результативным. Поставить на тотал больше 158.5 набранных очков можно с коэффициентом 1.85. Тотал больше 160.5 оценивается уже в 1.99.

PARI предлагает отдельный рынок на количество очков в первой четверти. Сделать ставку на тотал больше 39.5 очков можно по коэффициенту 1.85. Поставить можно и на ничью в одном из раундов игры. Это событие котируется за 6.50.

«Фенербахче» идет на первом месте в турнирной таблице Евролиги. Эта команда победила во всех своих четырех матчах в рамках текущего турнира. «Анадолу Эфес» гораздо тяжелее входит в сезон. «Эфес» идет на восьмой позиции в Евролиге, а в последних шести матчах у турецкой команды получилось победить лишь трижды.