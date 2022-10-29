PARI: Aster — фаворит матча нижней сетки TI 11 против Liquid

Команды Team Aster и Team Liquid встретятся в пятом раунде нижней сетки The International 11 – крупнейшего турнира по Dota 2 в Сингапуре. Победитель этого поединка продолжит борьбу за выход в гранд-финал. Матч состоится 29 октября, его начало запланировано на 10:00 по московскому времени. Букмекерская команда PARI оценила шансы команд и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, фаворитом встречи считается китайский коллектив. Поставить на победу Aster можно по коэффициенту 1.78, что соответствует примерно 53% вероятности. Шансы Liquid обыграть соперника оцениваются в 2.04 (приблизительно 47%).

Клиенты PARI солидарны с оценкой экспертов и склоняются к победе Team Aster: на триумф этой команды приходится примерно 64% от всего объема ставок на итог встречи. На успех Liquid сделано почти 36%.

Клиентам PARI также доступен дополнительный выбор ставок на грядущую встречу. Например, победа Aster по итогам первой карты котируется за 1.83, а триумф Liquid — за 1.98. Поставить на то, что в первой карте команды пробьют тотал 2.5 по убийствам Рошана, котируется за 2.45. А если во второй карте будет рэмпейдж (убийство пяти или больше героев в Dota 2 подряд за небольшой промежуток времени), сыграет ставка по коэффициенту 9.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 103 150 рублей на победу Aster с коэффициентом 1.83. Этот вариант игрок добавил в экспресс из двух событий TI 11 с общим коэффициентом 3.42.

В 2022 году TI проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть более $14 млн. Победитель встречи Team Aster — Tundra Liquid поспорит за право сыграть гранд-финале с победителем пары Team Secret — Tundra Esports.