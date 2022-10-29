ЦСКА – большой фаворит игры с «Локо», который завис в зоне вылета, но обыграл армейцев 4 раза в 5 последних матчах

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в 15-м туре чемпионата России.

«Локо» пребывает в затяжном кризисе и находится всего в трех очках от зоны прямого вылета. ЦСКА идет третьим, но сыграл вничью трижды подряд в РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» уже на 10 баллов.

Хотя по личным встречам у «Локо» преимущество – из пяти последних матчей между командами армейцы выиграли лишь один, уступив 4 раза, – ЦСКА выступает большим фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу команды Владимира Федотова составляет 1,80, тогда как на железнодорожников можно поставить за 4,30, а на ничью – за 3,95.

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