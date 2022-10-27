Ольга Бузова стала лицом «Максимального драйва» от Olimpbet

Букмекерская компания Olimpbet подготовила умопомрачительную бомбу! Новым лицом акции «Максимальный драйв» стала ведущая, актриса и певица Ольга Бузова. Она проведет финальный розыгрыш призов, который состоится в Москве 28 декабря. Вместе с футбольным комментатором Михаилом Моссаковским Бузова определит обладателя главного приза — «Гелендвагена».

«Я невероятно рада, что прямо перед Новым годом смогу стать настоящей Снегурочкой и принести обескураживающий и фантастический подарок одному из клиентов Olimpbet – крутую тачку. Увидимся в “Максимальном драйве”», – прокомментировала новость Бузова.

«В этом году наша ежегодная акция «Максимальный драйв» проходит с большим размахом и нам было важно привлечь в качестве лица и ведущего какого-то медийного и известного всем персонажа. При этом, чтобы выбиться из конкурентного клаттера, было важно привлечь не очевидного для нашей аудитории артиста, поэтому выбор пал на Олю. Вместе с ней финальный розыгрыш проведет известный спортивный комментатор и ведущий Миша Моссоковский, верим, что вместе у них получится классный дуэт, а финальный розыгрыш пройдет ярко и запомнится зрителям», — рассказала Анна Кулысова, бренд-директор Olimpbet.

Olimpbet анонсировал появление Бузовой в «Максимальном драйве» ярким роликом и заверил, что это не последний сюрприз, который ждет клиентов компании.

Чтобы претендовать на победу в беспрецедентной акции «Максимальный драйв», достаточно делать ставки от 500 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Каждые две недели Olimpbet разыгрывает автомобили, PlayStation, технику Apple и фрибеты.

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